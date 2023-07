Esslinger Liederkranz steigt hoch hinauf

Foto: S. Wiedemann

Am Samstag den 01.07. fand der Jahresausflug des Esslinger Liederkranzes statt. Ziel war die alte Stauferstadt Bad Wimpfen am Neckar. Unser Unterwegshalt mit dem Bus war an der Autobahnraststätte Wunnenstein. Dort stärkten wir uns bei einem ausgiebigen morgendlichen Sektfrühstück am Bus. Der Grundstein für eine gute Stimmung bei schönstem Ausflugswetter war gelegt. Bad Wimpfen erreichend, haben wir bei einer Stadtführung vieles zur Historie der Kaiserpfalz hoch über der Neckarschleife erfahren.

Während der Besichtigung des Blauen Turmes, dem Wahrzeichen der Stadt, wurden wir von der Türmerin Blanca Knodel herzlich begrüßt. 134 Stufen sind es bis zu ihrem Arbeitsplatz, der seit Jahrzehnten auch gleichzeitig ihre Wohnung ist.

167 Stufen sind es bis zur Aussichtsplattform. Der ganze Turm bringt es auf stattliche 58 Meter. Viel Lustiges und Interessantes hat uns Frau Knodel aus ihrem “ Türmerleben “ erzählt. Als Dank, dass sie uns ihre private Turmwohnung gezeigt hat, hat ihr der Sängervorstand Siegfried Wiedemann das Volkslied des “ Bajazzo “ als Ständchen gesungen, begleitet auf dem Klavier der Türmerin, von der stellvertretenden Chorleiterin Christa Eckstein. Auch vom Chor selbst wurden Lieder gesungen, über die sich die Türmerin sehr freute.

Am Abend fand der gemütliche Ausklang des Ausfluges in einer lauschigen Besenwirtschaft in Gundelsheim statt. Vielen Dank an alle Teilnehmer für die harmonische Stimmung beim Ausflug und unserem Reiseleiter Siegfried für die Planung dieses nicht alltäglichen Ausfluges.