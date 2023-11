Esslinger Liederkranz lässt von sich hören

Foto: S. Bade-Bräuning

Gut im Flow ist der traditionsreiche Chor, seit er mit einer großen Gruppe begeisterter Sänger/innen in Roggenburg das Probenwochenende zum kommenden Konzert durchgeführt hat. Die Sänger/-innen freuen sich auf zahlreiches Publikum zu den beiden Konzerten am 3.12., 11 Uhr in der Aula der Hochschule Esslingen Flandernstr. sowie in der Katholischen Kirche St. Joseph am 9.12., 18 Uhr (Karten zu 15/ 10 € bei Provinzbuch, Küferstr. 26).

Mit Mozarts Vesperae solennes de confessore sowie Bachs erster Kantate des Weihnachtsoratoriums stehen spannende und begeisternde Werke auf dem Programm. Keine Zeit zum Konzert zu kommen? Dann mach doch einfach jeden Dienstag mit – live und in Farbe! Ab 12.12. sind unsere Türen wieder weit geöffnet für alle Singbegeisterten von 18-80 Jahren. Einfach kurz melden und weihnachtlich mit uns loslegen! Info/ Kontakt: Steffi Bade-Bräuning, sbb@sbb-musik.de, Tel 0711 – 80 64 019