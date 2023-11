Esslinger Fechter gewinnen Degen-Bronze bei der DM

Foto: Mitschang

ERFURT – Robert Mitschang und Jan Falck-Ytter von der Fechtabteilung der SV 1845 Esslingen starteten gemeinsam mit Frederik Arnold (MTV Stuttgart) in der Startgemeinschaft Esslingen/Stuttgart in Erfurt bei den Deutschen Veteranen-Mannschaftsmeisterschaften und konnten sich mit dem Degen auf dem Podest platzieren.

In der Setzrunde blieb das Trio ungeschlagen und startete auf Rang vier gesetzt in die Direktaus-scheidung. Im Achtelfinale siegten die drei gegen den KSZU Meiningen klar mit 5:2, trafen im Viertelfinale auf den Hamburger FC und ließen auch hier mit 5:3 nichts anbrennen. Mit dem Heidelberger FC/TSG Rohrbach stand die STG Esslingen/Stuttgart im Halbfinale dem favorisierten Team gegenüber. Mit 2:5 mussten sich Mitschang, Falck-Ytter und Arnold geschlagen geben und traten im Bronzegefecht gegen den TK Hannover an. Mit einem klaren und zu keiner Zeit gefährdeten 5:1 besiegten die drei Schwaben die Niedersachsen und freuten sich über den Gewinn der Bronzemedaille.

Den Meistertitel sicherte sich der Heidelberger FC/TSG Rohrbach mit einem 5:2-Finalsieg gegen die STG Berlin.