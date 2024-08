Esslinger Burgstäffeleslauf am 14. September.

Foto: Lions Club Esslingen-Postmichel

Zahlreiche Touristen nutzen die Burgstäffele für die Aussicht von der Burg hinab auf die Stadt. Am 14. September geht es nicht vorrangig um die Aussicht, sondern um die Zeit, die für den Weg nach oben benötigt wird. Es sind Sportbegeisterte, die den Weg so schnell wie möglich hoch zur Burg nehmen. Nach den Jahren 1996, 1997 und 1999 findet wieder der Burgstäffeleslauf statt. Um 10 Uhr fällt der Startschuss des Laufevents für den guten Zweck. Der Förderverein Lions Esslingen-Postmichel nimmt das Zepter in die Hand und lässt mit Unterstützung der Stadt Esslingen den Burgstäffeleslauf nach 25 Jahren wieder aufleben. Das besondere Sportereignis ist für Läuferinnen und Läufer aller Altersgruppen und Leistungsniveaus geeignet. Start des Laufes ist am Neuen Rathaus in Esslingen. Ziel ist der Burgplatz der Esslinger Burg. Bis dahin sind 324 Stufen und 50 Höhenmeter zu überwinden. Die gesamte Streckenlänge von Start bis zum Ziel liegt bei etwa 300 Metern. Rund 90 % der Laufstrecke ist überdacht und somit auch bei Regen gefahrlos zu benutzen. Für die Sicherheit der Läuferinnen und Läufer sorgen das Deutsche Rote Kreuz und eine Vielzahl an Helferinnen und Helfern der Lions von Esslingen-Postmichel. Da die Burgstaffeln eng sind, wird zeitversetzt im Abstand von 30 Sekunden gestartet. So kann jede Läuferin und jeder Läufer störungsfrei den individuellen Lauftakt finden. Die Startgebühren betragen € 20. Die Einnahmen des Laufs fließen in wohltätige Zwecke des Lions Fördervereins. Darunter die Operation Clowndoktoren der Esslinger Kinderklinik, weiteren Kinderprojekten und an den Tafelladen Esslingen. Jetzt schnell anmelden: Anmeldungen und weitere Infos unter www.esslingen-postmichel.lions.de.