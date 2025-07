Foto: Esslinger Bildungsinitiative e.V. Symbolbild – Canva (lizenzfrei)

„It’s time to BOSNA!“ – Junge Menschen entdecken Geschichte, Natur und neue Perspektiven

Vom 13. bis 20. Juni 2025 begaben sich 40 Jugendliche aus verschiedenen Städten Baden-Württembergs auf eine interkulturelle Bildungsreise nach Bosnien und Herzegowina. Organisiert wurde das Projekt vom _ESBI Bildungsinitiative Jugend Team_ in Kooperation mit dem Dachverband _GFD (Gesellschaft für Dialog)_, _Junitiv e.V._ sowie weiteren engagierten Jugendvereinen.

Unter dem Motto _„It’s time to BOSNA!“_ erlebten die Teilnehmenden eine Woche voller Eindrücke, Austausch und neuer Perspektiven. Auf dem Programm standen Besuche in der Altstadt von Sarajevo mit der lebendigen Baščaršija, an der weltberühmten Brücke von Mostar, im bewegenden Tunnelmuseum sowie an der über 600 Jahre alten spirituelle Tekke der Alperen in Blagaj – einem historischen Ort der Stille für Derwische an der Quelle der Buna.

Darüber hinaus nahmen die Jugendlichen an täglichen Lesezeiten, kreativen Workshops und Gruppenaktivitäten teil. Im Mittelpunkt standen persönliches Wachstum, Teamgeist und interkultureller Dialog. Sport, Spiel und gemeinsame Abende stärkten das Miteinander und förderten neue Freundschaften.

Die Reise zeigte eindrucksvoll, wie bedeutend gelebter Austausch und gemeinsames Lernen für junge Menschen sein können – über kulturelle, sprachliche und geografische Grenzen hinweg.

*Kontakt:*

info@esbi-ev.de

www.esbi-ev.de