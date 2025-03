Foto: Esslinger Bildungsinitiative e.V.

Interkulturelle Begegnung unter Muslimen beim Fastenbrechen

Esslingen – Das ESBİ Bildungs- und Kulturzentrum organisierte am 21 und 22 März zwei besondere Iftar-Veranstaltungen, um die besinnliche Atmosphäre des Ramadan zu teilen und den Dialog innerhalb der muslimischen Gemeinschaft zu stärken.

Am 21. März nahmen über 100 Gäste mit überwiegend muslimischem Glauben am Iftar-Programm in Sulzgries teil. Der Abend begann mit einer berührenden Koranrezitation und Gebeten, gefolgt von einer musikalischen Darbietung, die die kulturelle Vielfalt des Abends unterstrich. Anschließend genossen die Gäste sorgfältig zubereitete traditionelle türkische Speisen.

Am 22. März fand in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Dialog Baden-Württemberg e.V. und dem Stuttgarter Rumi Kulturzentrum ein spezielles Iftar in Stuttgart-Hallschlag statt. Unter den rund 120 Teilnehmern waren etwa 100 Menschen mit indonesischen Wurzeln. Sie brachten auch Gerichte aus ihrer eigenen Kultur mit und machten den Abend dadurch noch bunter und besonderer. Die Atmosphäre war herzlich und kulturell bereichernd.

Die Verantwortlichen des ESBİ Bildungs- und Kulturzentrums betonten die Bedeutung solcher Veranstaltungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ihr Ziel sei es, Brücken zwischen Kulturen zu bauen und den interkulturellen Dialog zu fördern.

Die Teilnehmer drückten ihre Freude und Dankbarkeit aus. Viele betonten, wie wichtig solche Momente sind, um neue Freundschaften zu knüpfen und die Werte des Ramadan gemeinsam zu erleben.

Die ESBİ-Iftar-Veranstaltungen waren mehr als nur ein gemeinsames Essen – sie waren ein Symbol für Frieden, Einheit und kulturellen Austausch.

Kontakt: info@esbi-ev.de

www.esbi-ev.de