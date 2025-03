Foto: Esslinger Bildungsinitiative e.V.

Fastenbrechen im Alten Rathaus: Begegnung und Dialog in Esslingen

Am 11. März 2025 organisierte das ESBI-Team eine besondere Veranstaltung zum Fastenbrechen im historischen Alten Rathaus in Esslingen am Neckar. Sie bot eine Plattform für Begegnung, kulturellen Austausch und ein besseres Verständnis zwischen Menschen verschiedener Glaubensrichtungen und Hintergründe.

Vielfältige Teilnehmer und Botschaften

Die Veranstaltung zog zahlreiche Teilnehmer an, darunter Vertreter von Organisationen, Behörden und Geistliche. In der Eröffnungsrede betonte ESBI die Bedeutung von Dialog und gegenseitigem Respekt. Ramadan wurde als ein Monat des Zusammenhalts beschrieben, der Gemeinschaft und Reflexion fördert.

Gemeinsames Fastenbrechen: Ein Moment der Einheit

Der Höhepunkt des Abends war das gemeinsame Fastenbrechen um 18:28 Uhr. Nach einem Tischgebet genossen die Gäste ein liebevoll zubereitetes Essen in einer offenen und warmen Atmosphäre. Der Austausch während des gemeinsamen Essens förderte das gegenseitige Verständnis und schuf eine verbindende Atmosphäre.

Symbolische Geste: Stifte mit Samen

Den Gästen wurden nachhaltige Geschenke – Stifte mit Samen – überreicht. Diese Geste symbolisierte Großzügigkeit und Naturverbundenheit.

Ein Abend der Begegnung

Die Veranstaltung endete mit einer Dankesrede der Organisatoren. Sie drückten ihre Freude über die positive Resonanz aus und betonten, wie wichtig solche Veranstaltungen für den Dialog und das gegenseitige Verständnis sind. Das ESBI-Team kündigte an, das Fastenbrechen zu einer jährlichen Tradition machen zu wollen, um den interkulturellen Austausch weiter zu stärken.

Kontakt:

info@esbi-ev.de

www.esbi-ev.de