Foto: Esslinger Bildungsinitiative e.V.

Internationale Begegnung beim Fastenbrechen in Esslingen

Am 27. Februar 2026 brachte die ESBI Bildungsinitiative in Esslingen bei einem internationalen Iftar-Programm Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammen. Rund 140 Gäste aus Ländern wie Senegal, Indien, Irak, Bosnien, Nordmazedonien, Sudan, der Krim, Syrien, Afghanistan, Thailand und Nigeria nahmen teil und setzten ein Zeichen für Vielfalt und Miteinander.

Die Veranstaltung begann mit einer musikalischen Ney-Darbietung, deren sanfte und zugleich eindringliche Klänge eine Atmosphäre der Ruhe und Verbundenheit schufen. Unter dem Motto „Gemeinsam das Fasten brechen, sich begegnen und teilen“ wurde der Ramadan als Zeit der Solidarität, Dankbarkeit und des gesellschaftlichen Zusammenhalts hervorgehoben. In der Begrüßungsrede wurde die Bedeutung von Respekt, Dialog und gemeinsamem Engagement für ein friedliches Zusammenleben betont.

Zudem stellte das Kulturzentrum seine Bildungsangebote, ehrenamtlichen Projekte und interkulturellen Aktivitäten vor.

Nach einer emotionalen Koranrezitation folgte ein spiritueller Impulsvortrag zur inneren Dimension des Fastens.

Beim gemeinsamen Fastenbrechen standen neben den Speisen vor allem Begegnung, Austausch und neue Kontakte im Mittelpunkt. Auch die anatolische Tradition der „Zahnmiete“, bei der Gäste als Zeichen der Wertschätzung kleine Aufmerksamkeiten erhalten, wurde vorgestellt.

Mit dieser Veranstaltung setzte die ESBI Bildungsinitiative ein Zeichen für Offenheit, Vielfalt und gelebten Dialog in Esslingen.

Kontakt:

info@esbi-ev.de www.esbi-ev.de Instagram: @esslinger_bildungsinitiative