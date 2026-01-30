Foto: Esslinger Bildungsinitiative e.V.

Abend der Vielfalt: Die Farben der Welt in Esslingen

Die Esslinger Bildungsinitiative e. V. (ESBI) lud am 22. Januar 2026 zu einem warmherzigen „Abend der Vielfalt“ ein. Die Veranstaltung begann um 18.00 Uhr und brachte rund 83 Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zusammen.

Auf der Bühne präsentierten die Krim, die Türkei, die Ukraine und Kasachstan ihre traditionellen Kleidungen, Tänze und musikalischen Beiträge. Die Energie der türkischen Kindertanzgruppe, die warmen Bağlama‑Klänge einer Künstlerin, der ukrainische Chor „Sonnenblume“ und die Dombra‑Melodien aus Kasachstan gehörten zu den Momenten, die besonders viel Aufmerksamkeit erhielten.

Unter den Gästen waren Menschen mit Wurzeln in Thailand, der Krim, der Ukraine, dem Irak, Deutschland, dem Sudan, Kasachstan, Palästina und der Türkei. Rund um das gemeinsame Buffet entstanden viele Gespräche, in denen persönliche Geschichten geteilt und neue Verbindungen geknüpft wurden. Die Begegnungen zeigten, wie natürlich kulturelle Vielfalt erlebt werden kann, wenn Menschen offen aufeinander zugehen.

Der Abend hinterließ den Eindruck eines Miteinanders, das von Respekt und Interesse füreinander getragen war. Obwohl es eine lokale Veranstaltung war, brachte sie die Farben vieler Länder unter einem Dach zusammen.

Kontakt:

info@esbi-ev.de

www.esbi-ev.de

Instagram: @esslinger_bildungsinitiative