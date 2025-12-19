Esslinger Bildungsinitiative e.V.

Foto: CC0-Bild (Canva.com – Nutzung im Rahmen der Lizenz Bedingungen) zur Beschreibung des Ablaufes

Gemeinsam Wachsen – Vier Seminare für Orientierung und Austausch

Die Esbi Bildungsinitiative hat in Kooperation mit Karriere in Deutschland und Avicenna im Dezember 2025 vier Online-Seminare organisiert, die berufliche Orientierung und gegenseitige Unterstützung verbanden. Ziel war es, den Mitgliedern praxisnahe Informationen zu geben und gleichzeitig Raum für Austausch und Motivation zu schaffen.

Am 06. Dezember 2025 fand zunächst ein Seminar zu den Lehramtsprüfungen in Deutschland statt. Es vermittelte Einblicke in Unterrichtsbesuche, das Zweite Staatsexamen und die Eignungsprüfung (UPP) – mit praktischen Tipps zur Vorbereitung und Bewertung.

Ebenfalls am 06. Dezember folgte ein weiterer Termin mit dem Thema „Steuerfachangestellte – Ausbildung und Perspektiven“. Dabei ging es um Unterschiede zwischen Umschulung und Weiterbildung, Ausbildungsinhalte, Praktikumssuche und realistische Verdienstmöglichkeiten.

Am 09. Dezember 2025 standen zwei weitere Veranstaltungen auf dem Programm: „Stark bleiben im Bewerbungsprozess“ über emotionale Stärke, Selbstmotivation und Resilienz, sowie „Ingenieurwesen und Arbeitsrecht“, das rechtliche Grundlagen und Berufsperspektiven im technischen Bereich beleuchtete.

Die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren durchweg positiv. Viele betonten, wie hilfreich die Kombination aus fachlichen Informationen und persönlichem Austausch war. Mit solchen Aktivitäten zeigt die Esbi Bildungsinitiative, dass Bildung nicht nur Wissen, sondern auch Gemeinschaft, Unterstützung und Hoffnung bedeutet.

