Foto: Esslinger Bildungsinitiative e.V.

ESSLINGER FRAUENMAHL – Begegnung, Ehrenamt und Kaffee mit Bedeutung

Am 5. Dezember 2025 organisierte die Esslinger Bildungsinitiative e.V. anlässlich des Internationalen Tags des Ehrenamts ein besonderes Frauenmahl im Hotel am Charlottenplatz. Etwa 40 Frauen aus verschiedenen Kulturen kamen zusammen, um sich über ihre Erfahrungen auszutauschen, Impulse zu erhalten und gemeinsam zu feiern.

Im Mittelpunkt standen die Themen Ehrenamt und interkulturelle Begegnung. In mehreren Gesprächsrunden wurde diskutiert, wie freiwilliges Engagement Menschen verbindet und stärkt. Gleichzeitig wurden engagierte Frauen gewürdigt und ihre wertvolle Arbeit sichtbar gemacht.

Passend zum Datum wurde außerdem der Internationale Tag des Türkischen Kaffees gefeiert. In einem kulturellen Beitrag wurde die Rolle des Kaffees als Symbol für Gastfreundschaft, Austausch und „40 Jahre Freundschaft“ hervorgehoben. Bei einer gemütlichen Kaffeerunde mit traditioneller Verköstigung konnten die Teilnehmerinnen ins Gespräch kommen und neue Kontakte knüpfen.

Begleitet wurde die Veranstaltung von einem Buffet, inspirierenden Redebeiträgen und musikalischem Ausklang. Das Frauenmahl bot Raum für Begegnung, Wertschätzung und kulturelle Vielfalt – ein gelungener Beitrag zur Förderung von Dialog und Zusammenhalt.

