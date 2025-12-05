Foto: Esslinger Bildungsinitiative e.V.

Vielfalt erleben – Dialog gestalten: Drei Tage Begegnung in Esslingen und Stuttgart

Vom 28. bis 30. November organisierte die Esslinger Bildungsinitiative (ESBI e.V.) eine dreitägige Veranstaltungsreihe, die das Miteinander auf besondere Weise beleuchtete. Unter dem Motto „Mit Farben, Gesprächen und Herz“ zeigte das ESBI-Team, wie Dialog über Generationen und Kulturen hinweg lebendig wird.

Der Auftakt fand bei STUFEM ev. statt, wo Ehrenamtliche beider Vereine über Sinn, Motivation und Wirkung von freiwilligem Engagement sprachen. Sechs laufende Projekte wurden vorgestellt – mit dem Fazit, dass Ehrenamt nicht nur Hilfe bedeutet, sondern auch eine Kunst der Begegnung ist.

Am zweiten Tag hieß es in Esslingen „Weltkinder-Masken“: Fünfjährige Kinder gestalteten bunte Masken, die verschiedene Kulturen und Gesichter symbolisierten. Unter dem Motto „Jede Farbe, jedes Gesicht, jede Kultur…“ lernten sie spielerisch Respekt und Neugier auf Vielfalt. Die gemeinsame Ausstellung ihrer Werke zeigte eindrucksvoll, wie Unterschiede ein harmonisches Ganzes ergeben können.

Den Abschluss bildete die Dialog Akademie in Stuttgart, wo Fachleute, darunter Gabriele Reichhardt vom Sozialplanungsamt Stuttgart, über das Thema Einsamkeit diskutierten. In Workshops wurden kreative Lösungsansätze entwickelt und Perspektiven für 2026 erarbeitet.

Diese drei Tage machten deutlich: Dialog geschieht nicht nur durch Worte, sondern durch Herz, Farbe und Gemeinschaft. Jeder Beitrag – ob klein oder groß – stärkt das Fundament einer solidarischen Gesellschaft.

Kontakt: info@esbi-ev.de

www.esbi-ev.de

Instagram: @esslinger_bildungsinitiative