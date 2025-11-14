Foto: Esslinger Bildungsinitiative e.V. und CC0-Bild (Canva.com – Nutzung im Rahmen der Lizenz Bedingungen) zur Beschreibung des Ablaufes (oben rechts)

Jugendreise nach München – Entdeckung, Gemeinschaft und Inspiration

Die Vereine ESBİ e.V. und GBSE e.V. organisierten eine inspirierende Jugendreise nach München. Ziel war es, Jugendlichen nicht nur Deutschlands kulturelle und historische Schätze näherzubringen, sondern auch ihr Bewusstsein für Gemeinschaft, Verantwortung und kulturelle Vielfalt zu stärken.

Unsere zwölfköpfige Gruppe erlebte einen unvergesslichen Tag in München. Der Tag begann mit einem Besuch der BMW Welt und des BMW Museums, wo die Jugendlichen faszinierende Einblicke in Innovation, Ingenieurskunst und Zukunftstechnologien erhielten. Anschließend führte eine spannende Tour durch das historische Stadtzentrum zu den Wahrzeichen Marienplatz und Neues Rathaus. In lebendigen Gesprächen über Architektur, Geschichte und gesellschaftliche Entwicklungen entstand ein tieferes Verständnis für europäische Kultur und Zusammenhalt.

Ein besonderes Highlight war der Ausflug zum Schloss Neuschwanstein – ein Ort voller Romantik, Geschichte und Inspiration.Die Gruppe erlebte dort Gemeinschaftsgefühl.

Diese Reise war weit mehr als ein Ausflug – sie war ein Moment des Lernens, des Staunens und des Miteinanders. Die Organisatoren betonten, dass ähnliche Projekte fortgesetzt werden sollen, um Jugendlichen weiterhin Räume für persönliche Entwicklung, kulturelle Begegnung und soziales Engagement zu bieten.

Die Teilnehmenden kehrten mit neuen Freundschaften, offenen Herzen und unvergesslichen Erinnerungen zurück – ein inspirierendes Beispiel für das Engagement von ESBİ e.V. und GBSE e.V. in der Jugendförderung und interkulturellen Bildung.

