Foto: Esslinger Bildungsinitiative e.V.

Mit Büchern Sprache und Leben entdecken: Unsere LeseWerkstatt-Reise

Am 15. Oktober 2025 startete die Esslinger Bildungsinitiative e.V. in Kooperation mit Stufem e.V., LeWe Stuttgart, Jem – Jugendhilfe e.V., Clever Bildung, der Stadtbibliothek Stuttgart und mit Unterstützung der Europäischen Union ein besonderes Projekt: die LeseWerkstatt für Frauen. Jeden Mittwoch von 14:00 bis 16:00 Uhr treffen sich ca. zwölf Teilnehmerinnen in den Räumen von Esbi, um gemeinsam zu lesen und auszutauschen.

Gelesen wird aktuell das Buch Ziemlich beste Freunde. Dabei werden Wörter gesammelt, Redewendungen besprochen und die Inhalte gemeinsam erschlossen. Um das Buch besser zu verstehen wird auf Deutsch aktiv gesprochen und diskutiert. So entsteht eine lebendige Verbindung zwischen Sprachförderung und literarischer Auseinandersetzung.

Die Atmosphäre ist herzlich und offen – dafür sorgt Frau Berkenhof, die mit viel Engagement durch die Treffen moderiert. Jede Woche gibt es Tee und kleine Snacks, was die gemeinsame Zeit noch angenehmer macht. Die Teilnehmerinnen fühlen sich wohl, motiviert und unterstützt.

Die LeseWerkstatt bietet nicht nur Raum für sprachliche Entwicklung, sondern auch für persönliche Begegnungen und kulturellen Austausch. Gemeinsam lesen heißt: gemeinsam wachsen. Jede Seite ist ein Schritt, jedes Wort ein Impuls. Die Reise geht weiter – mit Neugier, Gemeinschaft und Freude am Lernen.

Kontakt: info@esbi-ev.de

Web: www.esbi-ev.de