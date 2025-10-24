Esslinger Bildungsinitiative e.V.

Foto: CC0-Bild (Canva.com – Nutzung im Rahmen der Lizenz Bedingungen) zur Beschreibung des Ablaufes

Kinderlachen erfüllt das Kulturzentrum – Saisonstart voller Kreativität

Ein neues Kapitel beginnt: Spiel, Kunst und Gemeinschaft für Grundschulkinder

Am 13. September öffnete die ESBI Bildungsinitiative die Türen des Kulturzentrums und verwandelte es sofort in einen lebendigen Ort voller Kinderlachen, Freude und Energie. Mit dem Start der neuen Saison beginnt eine spannende Zeit, in der Kunst, Wissenschaft und gemeinschaftliches Lernen, Hand in Hand gehen und die Fantasie der Kinder beflügeln.

Vielfältiges Programm lädt zum Mitmachen ein

Von Basteln über spannende Experimente, Volkstanz, Theater, Chor bis hin zu Kunsthandwerk – die Kinder können sich kreativ entfalten, Neues entdecken und gemeinsam unvergessliche Momente erleben. Jede Aktivität fördert Fantasie, Selbstvertrauen, Teamgeist, soziale Kompetenzen und macht Lernen zu einem spielerischen Erlebnis.

Freiwillige Lehrkräfte mit Herzblut

Hinter diesem bunten Programm stehen engagierte freiwillige Lehrkräfte, die die Kinder mit Leidenschaft, Geduld und Einfühlungsvermögen begleiten. Dank ihres Einsatzes wird das Kulturzentrum zu einem Ort, an dem kleine Herzen große Träume entwickeln, Talente entdecken und sich kreativ verwirklichen können.

Einladung an Familien

Eltern und Kinder sind herzlich eingeladen, die vielfältigen Angebote zu erkunden, selbst aktiv zu werden und Teil des lebendigen Kulturlebens zu sein. Diese Saison verspricht Wochen voller Kreativität, Freude, Gemeinschaft und inspirierender Momente.

Kontakt:

info@esbi-ev.de

www.esbi-ev.de