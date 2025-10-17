Foto: Esslinger Bildungsinitiative e.V.

Eröffnungs- & Kennenlernprogramm zum neuen Bildungsjahr im Kulturzentrum Esslingen

Am Sonntag, den 12. Oktober 2025, veranstaltete der gemeinnützige Verein ESBI e.V. im Kulturzentrum Esslingen ein Eröffnungs- und Kennenlernprogramm zum Start des neuen Bildungsjahres. Die Veranstaltung richtete sich gezielt an Frauen und Kinder mit internationaler Herkunft und förderte den interkulturellen Austausch sowie die aktive Teilhabe am Vereinsleben.

Zwischen 14:00 und 17:00 Uhr nahmen rund 50 Gäste aus der Türkei, Syrien, Afghanistan, der Krim, Mauretanien und dem Irak teil. Für die Kinder wurden altersgerechte Spiel-, Kunst- und Wissenschaftsbereiche eingerichtet, die zum kreativen Mitmachen einluden. Als kleines Dankeschön erhielten alle Kinder ein Exemplar der Zeitschrift Atlasia.

Das Programm für die Frauen begann mit einer Vorstellung des Kulturzentrums sowie einer Präsentation der bisherigen Aktivitäten und des neuen akademischen Jahresplans. Im Anschluss fand ein gemeinsames Kreativangebot statt, bei dem mit buntem Chenilledraht florale Motive gestaltet wurden. Ein kurzer Fragebogen ermöglichte es den Teilnehmerinnen, ihre Erwartungen und Ideen für zukünftige Angebote einzubringen.

Die Veranstaltung wurde mit Tee und kleinen kulinarischen Angeboten abgerundet und bot Raum für persönliche Gespräche in wertschätzender Atmosphäre. Der Tag markierte einen gelungenen Auftakt in ein vielfältiges und lernreiches Jahr.

Kontakt: info@esbi-ev.de

Web: www.esbi-ev.de