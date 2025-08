Foto: Esslinger Bildungsinitiative e.V.

Jahresrückblick bei ESBI: Dank und Gemeinschaft im Mittelpunkt

Am 28. Juli organisierte die ESBI Bildungsinitiative in ihrem Bildungszentrum ein besonderes Programm, um die Aktivitäten des vergangenen Jahres zu reflektieren und den Mitgliedern Wertschätzung zu zeigen. Die Veranstaltung begann um 17:00 Uhr und brachte 40 engagierte Teilnehmende zusammen, die sich über das Jahr hinweg in verschiedenen Bereichen eingebracht hatten.

Im ersten Teil wurden insgesamt zwölf Aktivitäten präsentiert, darunter Workshops, soziale Projekte, kulturelle Ausflüge und Jugendtreffen – begleitet von einer visuellen Darstellung, die nicht nur informierte, sondern auch inspirierte.

Daraufhin sorgten interaktive Gruppenspiele für lebendige Stimmung und stärkten das WIR-Gefühl. Gespräche und liebevoll vorbereitete Speisen boten insbesondere neuen Mitgliedern Gelegenheit zum Kennenlernen. In den Rückmeldungen wurde die Veranstaltung überwiegend als „wertvoll“ und „herzlich“ beschrieben.

Eine Teilnehmerin fasste es so zusammen:

„Diese Veranstaltung war nicht nur ein Jahresrückblick, sondern ein Moment des Miteinanders und der Anerkennung.“

Das Programm endete mit dem Wunsch, sich beim nächsten Treffen wiederzusehen. Der Vorstand plant, sich künftig verstärkt den Themen kulturelle Teilhabe, Umweltbewusstsein und Jugendarbeit zu widmen.

Kontakt:

info@esbi-ev.de

www.esbi-ev.de