Foto: Esslinger Bildungsinitiative e.V.

*Kunst & Kultur erleben: Kreative Workshops bei ESBİ*

Am 12. Juli verwandelte sich die ESBİ Bildungsinitiative in einen lebendigen Ort der Begegnung, an dem Kunst, Bildung und kultureller Austausch auf kreative Weise miteinander verschmolzen. Zwei besondere Workshops begeisterten sowohl Kinder als auch Erwachsene und ließen Raum für Ausdruck, Inspiration und Lernen.

Farben frei – Selbstbewusst gestalten: Holzmalerei für Kinder

Am Vormittag nahmen neun Mädchen im Alter von 9 bis 10 Jahren an einem Holzmalerei-Workshop teil. Ganz ohne Vorgaben durften sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen und Gefühle in Farben übersetzen. Die entstandenen Werke waren so individuell wie die Künstlerinnen selbst – mutig, farbenfroh und voller Persönlichkeit. Ganz nebenbei förderte das Malen auch ihre Feinmotorik, Farbwahrnehmung und ihr Selbstvertrauen.

Tradition auf dem Wasser: Ebru-Kunst für Pädagoginnen

Am Nachmittag tauchten angehende und aktive Erzieherinnen in die faszinierende Welt der Ebru-Kunst ein – einer jahrhundertealten Technik, bei der Farben auf Wasser tanzen. Ziel war nicht nur das Erleben, sondern auch die Weitergabe an Kindergruppen. Im Workshop lernten sie die Grundlagen: das Anrühren der Flüssigkeit, das Vorbereiten der Farben und erste Mustertechniken. Mit großer Begeisterung wurden die Schritte direkt ausprobiert.

Kontakt:

info@esbi-ev.de

www.esbi-ev.de