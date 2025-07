Foto: Esslinger Bildungsinitiative e.V.

Eine Reise zu sich selbst – Zwischen Himmel und Erde

Vom 4. bis 6. Juli 2025 wurde die FriedensHerrberge am Ufer der Elsenz bei Ittlingen zu einem stillen Rückzugsort für rund 50 Frauen. Unter der Organisation der Esbi Bildungsinitiative e.V., in Kooperation mit dem GBSE e.V., dem Kulturforum Nürtingen e.V. und dem Rumi Kulturforum e.V., entstand ein Raum, in dem das gemeinsame Innehalten im Mittelpunkt stand – nicht das Programm.

Seminare, achtsame Spaziergänge und stille Begegnungen schenkten dem Wochenende eine besondere Tiefe. Der Taktgeber war nicht die Uhr, sondern die Natur, das Lauschen, das Sein im Jetzt – und die Offenheit füreinander.

Besonders inspirierend waren die Impulsvorträge, unter anderem von dem renommierten Publizisten, Juristen und Autor İsmet Macid, die mit Tiefgang und Herz neue Perspektiven eröffneten. Auch weitere Sprecherinnen und Sprecher trugen dazu bei, das Bewusstsein für innere Balance, Achtsamkeit und Verbundenheit zu stärken.

Eine Teilnehmerin brachte es auf den Punkt:

„Es war, als würde die Zeit für uns pausieren. Zwischen dem Flüstern der Bäume und den stillen Gesprächen habe ich nicht nur anderen zugehört – ich habe mich selbst zum ersten Mal wirklich gehört.“

So wurde dieses Wochenende zu mehr als einem Treffen – es wurde zu einem gelebten Zwischenraum: zwischen Himmel und Erde, Schweigen und Austausch, Ich und Wir. Eine Reise zu sich selbst, getragen von Stille, Begegnung und Sinn.

Kontakt:

info@esbi-ev.de

www.esbi-ev.de