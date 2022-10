Esslingens Tag der Deutschen Einheit

Foto: Foto: e

2022 benötigen Bürgerinnen und Bürger an Feiertagen wie dem 3. Oktober mehr denn je ein Zeichen der Einheit und der Harmonie. Das war der Grundgedanke, der die Verantwortlichen des Esslinger Liederkranzes in Zusammenarbeit mit Klaus Hummel dazu brachte, in der Ritterstraße ein Mitsingkonzert zu veranstalten. Die Deutsche Einheit findet nicht nur in Berlin, sondern in jeder einzelnen Gemeinde statt. Was hätte da besser passen können als gemeinsamer Gesang?

Der Esslinger Liederkranz und die SING_UNI der Hochschule Esslingen gestalteten gemeinsam mit dem Publikum das Konzert, dessen Repertoire sich von Schütz-Sätzen über Friedenssongs der 1960/ 70er Jahre und des Kalten Kriegs bis zu souligen Klängen spannte. Klaus Hummel teilte auf anschauliche und bewegende Weise seine Gedanken zum Wunsch der Einheit und Gerechtigkeit in diesen Zeiten der polarisierenden Kräfte.

Der Traditionschor ging mit diesem Projekt neue Wege und erfuhr dafür aus dem Publikum viel Zuspruch. Wer nach dieser Veranstaltung Lust auf mehr Singen hat, ist sehr herzlich eingeladen, mitzumachen. Als nächstes steht Kantate 1 aus Bachs Weihnachtsoratorium auf dem Programm. Proben finden dienstags um 18.30 Uhr statt. Information/ Kontakt: Steffi Bade-Bräuning, sbb@sbb-musik.de, Tel 0711 80 64019.