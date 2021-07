Esslingen ist die Stadt der besonderen Orte

Foto: Romy S. Fotografie

Von der Esslinger Burg hat man nicht nur eine wunderschöne Aussicht bis hin zur schwäbischen Alb, sondern auch einen grandiosen Ausblick auf die Stadt. Die Grünanlage ist gut gepflegt und wer seine Decke mitbringt und sich auf die Wiese legt, kann gut abschalten. Die Burg ist in idealer Ort zum Entspannen und ganz nah an der Innenstadt. Daniel Töpfer, gemeinsamer OB-Kandidat von CDU, FDP und Freien Wählern, steht für eine offene und vielfältige Stadt. Diese Fläche möchte er künftig, neben dem Burgsommer, häufiger bespielen – sei es ein Freiluft-Schachturnier, Kunst und Kultur auf der Burg, Feste und Theatervorstellungen für Kinder und Jugendliche oder kulinarische Angebote. Esslingen darf sich zur Stadt der besonderen Orte weiterentwickeln, mit dem Erlebnis des Wassers, der Neckarkanäle, der Weinberge und besonderer Aussichtspunkte. Mehr zu seinen Ideen und Überlegungen zur Stadtentwicklung und eine kurze Sequenz zum Klimaschutz gibt es im Video auf der Homepage unter www.daniel-toepfer.de.

Am Sonntag diese Woche, den 11. Juli wählt Esslingen eine neue Stadtspitze. Diese Entscheidung hat unmittelbar Einfluss auf Esslingens Zukunft und was in Ihrem Stadtteil möglich werden kann. Bitte machen Sie von Ihrem Wahlrecht gebraucht und geben Esslingen Ihre Stimme. Wenn Sie am Wahltag nicht wählen gehen können, beantragen Sie bei der Stadtverwaltung ganz unkompliziert Briefwahl.

Wer die offizielle Kandidatenvorstellung letzte Woche nicht sehen konnte, kann das Video im Nachgang ansehen. Besuchen Sie gerne die Homepage unter www.daniel-toepfer.de unter „Veranstaltungen & Termine“. Dort finden Sie auch weitere Ideen für Esslingen.