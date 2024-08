Esslingen: Bereits zu viel Bodenversiegelung!

Foto: Fotolia

Seit langem wird von den Stadtklimatologen darauf hingewiesen: wenn immer mehr natürlicher Boden überbaut wird, gibt es Probleme!

Denn erstens behindert die wasserundurchlässige Versiegelung des Bodens mit Asphalt und Beton das Versickern von Regenwasser. Das führt bei Starkregen zur Überlastung der Kanalisationssysteme – sie können dieses Oberflächenwasser ab einer bestimmten Menge nicht mehr aufnehmen und einer ordnungsgemäßen Klärung zuleiten. Das plötzliche Zuviel an Regenwasser muss dann zusammen mit dem keim- und chemikalienbelasteten Siedlungsabwasser ungeklärt in die Flüsse eingeleitet werden. So erst jüngst wieder geschehen an der Seine in Paris, eine der Folgen: E.Coli-Bakterien im Flusswasser – olympische Schwimmwettbewerbe mussten abgesagt werden.

Zweitens behindert versiegelter Boden die Speisung des Grundwassers, und damit die Stabilisierung des Untergrundes sowie die natürliche Wasserversorgung von Bewuchs an anderer Stelle.

Aber drittens führt ein hoher Versiegelungsgrad auch zu zusätzlichem Hitzestress in unseren Städten! Denn Asphalt, Beton und Dachflächen aller Art heizen sich im Schein der Sonne wesentlich stärker auf als natürlicher Boden. Außerdem bedeutet Versiegelung eben auch: kein verdunstungsintensiver (und dadurch kühlender) Bewuchs auf diesen Flächen. Das wird nun, bei den infolge der Klimaerwärmung zunehmend heißen Sommern, immer mehr zu einer Gesundheitsbelastung für uns Stadtmenschen. Durch viele, große Stadtbäume an anderer Stelle kann man dem zwar etwas entgegenwirken – allerdings nur teilweise.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat dazu nun einen detaillierten Hitze-Check durchgeführt. Die Stadt Esslingen erhielt dabei schlechte Noten: das “Grünvolumen”, gebildet durch klimastabilisierende Baumkronen usw., liegt zwar im Durchschnitt, aber der Versiegelungsgrad ist überdurchschnittlich. Die Folge: besondere Hitzestressgefahr!

Daher: unbedingt Schluss mit weiterer Flächenversiegelung!