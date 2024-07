“Esslingen aufs Rad” trifft sich am Di 16.7.

Foto: Esslingen aufs Rad

Das Bündnis “Esslingen aufs Rad” trifft sich wieder am Di 16.7. um 19:30 Uhr

Treffpunkt ist um 19 Uhr am östlichen Ende der Fahrradzone Oberesslingen, also am unteren Ende der Alten Heusteige. Wir wollen uns anschauen, wie der Ausbau der städtischen Fahrradachse bis jetzt vorangekommen ist und was am Ortseingang von Zell geplant ist.

Hauptthema des Treffens ist der Beteiligungsprozesse für den Radschnellweg. Es geht um den Routenverlauf des Radschnellwegs in Esslingen.

Am 23. und 24.7. besteht Gelegenheit, mögliche Strecken zusammen mit Stadtverwaltung und Regierungspräsidium vor Ort anzuschauen. Wer sich dafür interessiert, kommt am besten zum Treffen.

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Kontakt: info@esslingenaufsrad.de