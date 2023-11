Essen für einen guten Zweck

Foto:

Die Bürgerstiftung Esslinger Sozialwerk verwirklicht seit mehr als zwei Jahrzehnten ihre Ziele: Die soziale Verantwortung von Bürgerinnen und Bürgern stärken, deren Engagement unterstützen, die Solidarität zwischen Jung und Alt und den gesellschaftlichen Gruppen in Esslingen fördern. Denn ausschließlich in der Stadt kommen jene innovativen Projekte und Vorhaben in den Genuss einer Förderung, die weder von staatlicher noch von kommunaler Seite eine finanzielle Unterstützung erhalten. Um Gelder jährlich ausschütten zu können, ist die Bürgerstiftung auf Spenden angewiesen, die von unterschiedlichster Stelle kommen: aus Nachlassen, Sammlungen bei Geburtstagen und Firmenjubiläen und persönlichem Einsatz. So wie jenem von Markus Hahn und seinem engagierten Team. In seinem Maultaschen-Lokal Mattis am Esslinger Hafenmarkt werden die Herrgottsb’scheißerle an jedem ersten Montag eines Monats zugunsten der Bürgerstiftung verkauft. Demnächst wieder, und zwar am Montag, 6. November. Dabei werden auch Engagierte der Bürgerstiftung vor Ort sein. Und wer glaubt, dass etwas “keinen Pfifferling wert ist”, darf sich gern vom Gegenteil überzeugen. Denn es gibt gebratene Pilz – Kräuter Maultaschen oder gebratene Maultaschen mit Rahmsauerkraut und Smoked Bacon-Zwiebelmarmelade. Würzig und leicht pfeffrig im Geschmack zeigen sie nicht nur, dass das bestens harmoniert, sondern tragen auch mit dazu bei, dass wieder Mittel in die Kasse der Bürgerstiftung fließen