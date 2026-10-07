ESBI e.V. lädt ein zum Kirmes & Kultur Festival

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Von Freitag, 16.10.2026 bis Sonntag, 18.10.2026, jeweils von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Die Esslinger Bildungsinitiative e.V. (ESBI) lädt herzlich zum dreitägigen Kirmes & Kultur Festival auf dem

Bahnhofsplatz in Esslingen am Neckar ein.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Angebot mit Spezialitäten aus der

türkischen Küche, kulturellen Beiträgen sowie Gelegenheiten für Begegnung und gemeinsames

Beisammensein. Auch für Familien und Kinder werden attraktive Angebote bereitgehalten.

Unter dem Motto „Genuss, Kultur und ein schönes Beisammensein“ bietet das Festival einen Ort für

Austausch, Vielfalt und Gemeinschaft im Herzen der Stadt.

Veranstaltungsort:

Bahnhofsplatz, Esslingen am Neckar

Kontakt:

info@esbi-ev.de

www.esbi-ev.com