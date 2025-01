ESBI e.V.: Gemeinsam gegen Einsamkeit

Foto: ESBI e.V.

Am 19. Januar 2025 veranstaltete der ESBI e.V. ein Dialogfrühstück unter dem Motto “Einsamkeit überwinden”. Die Veranstaltung, die um 11:00 Uhr begann, zog zahlreiche Teilnehmer an und bot eine ideale Plattform für den Austausch von Ideen und Erfahrungen zur Stärkung der Gemeinschaft.

Die Gäste wurden herzlich empfangen und hatten die Möglichkeit, in einer entspannten Atmosphäre ein reichhaltiges Frühstück zu genießen. Nach einer kurzen Vorstellung des Vereins folgte ein inspirierender Vortrag zum Thema “Strategien zur Überwindung von Einsamkeit”. Der Vortrag regte zu intensiven Diskussionen an und bot wertvolle Einblicke in verschiedene Ansätze und Lösungsstrategien.

Interaktive Diskussionsrunden, die im Anschluss stattfanden, ermöglichten den Teilnehmern, ihre persönlichen Erfahrungen und Ideen zu teilen. Es entstand ein lebendiger Dialog, der das Verständnis füreinander förderte und neue Perspektiven eröffnete.

Das Event endete um 13:30 Uhr und hinterließ bei den Teilnehmern einen bleibenden Eindruck. Die positive Resonanz und das große Engagement der Gäste zeigten die Bedeutung solcher Veranstaltungen für die Gemeinschaft. Viele Teilnehmer betonten, wie wertvoll der persönliche Austausch war und wie wichtig es ist, gemeinsam Wege aus der Einsamkeit zu finden.

Der ESBI e.V. dankt allen Teilnehmern und Helfern für ihre aktive Beteiligung und freut sich darauf, in Zukunft weitere Veranstaltungen dieser Art durchzuführen. Solche Initiativen sind ein wichtiger Schritt, um Einsamkeit zu überwinden und starke, verbundene Gemeinschaften zu schaffen.

Kontakt: info@esbi-ev.de / www.esbi-ev.de