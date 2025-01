ESBI e.V: Danksagung an Einsatzkräfte

Foto: ESBI e.V.

Am 31. Dezember organisierte der ESBI-Verein Besuche bei Feuerwehr und Krankenhauspersonal in Esslingen, um deren unermüdlichen Einsatz zu würdigen. Mit kleinen Geschenken und persönlichen Worten der Anerkennung dankte der Verein den Einsatzkräften, die auch an Silvester für die Sicherheit und Gesundheit der Menschen im Einsatz waren.

Der erste Stopp führte zur Feuerwache in Esslingen. Dort nahmen Feuerwehrleute die Anerkennung mit Freude entgegen und berichteten von ihren Erfahrungen und mutigen Einsätzen, die oft das Leben anderer retten. Die Begegnungen boten eine Gelegenheit, ihre wichtigen Leistungen wertzuschätzen und ihre Geschichten zu hören.

Anschließend besuchte der ESBI-Verein das örtliche Krankenhaus, um den Ärzten, Pflegern und dem gesamten Gesundheitspersonal für ihre Hingabe zu danken. Gerade an einem Abend wie Silvester, an dem die Arbeit besonders fordernd ist, sei es wichtig, ihre Leistungen sichtbar zu machen.

Diese Besuche waren mehr als eine einfache Geste – sie stärkten den Gemeinschaftsgeist und zeigten, wie sehr Einsatzkräfte für ihre Arbeit geschätzt werden. Der ESBI-Verein sieht solche Aktionen als Beitrag zur Förderung von Zusammenhalt und gegenseitigem Respekt.

„Unser Ziel ist es, Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion zusammenzubringen, den Dialog zu fördern und für ein friedliches Zusammenleben beizutragen“, betonte die Projektleitung des Vereins.

Kontakt:

ESBI e.V.

Olgastraße 25, 73728 Esslingen am Neckar

info@esbi-ev.de | www.esbi-ev.de