ESBI beim Winterferienprogramm 2025

Die Esslinger Bildungsinitiative e.V. (ESBI) war auch 2025 aktiv im Winterferienprogramm vertreten, das in Kooperation mit Junitiv e.V. und mehreren Partnervereinen stattfand. Der Beitrag beleuchtet die beiden Ferienprogramme für Mädchen der Mittel- und Oberstufe, die durch kreative Angebote, Mitgestaltung und starke Gemeinschaftserlebnisse geprägt waren.

Im Mittelstufencamp vom 19.–24. Dezember nahmen zahlreiche Schülerinnen teil, die von erfahrenen Mentorinnen begleitet wurden. Beim Lesezeichen basteln, Jutebeutel bemalen, Armbänder gestalten und Diamond Painting konnten die Mädchen ihre Ideen frei entfalten. Die Mentorinnen unterstützten sie während der gesamten Zeit und schufen einen Raum, in dem Austausch, Ermutigung und Teamgeist im Mittelpunkt standen.

Das Oberstufencamp vom 24.–29. Dezember bot den Teilnehmerinnen die Möglichkeit, ihre künstlerische Auseinandersetzung zu vertiefen. Aktivitäten wie Tezhüp, Kamm bemalen, Lego‑Blumen gestalten und Diamond Painting förderten Konzentration, Geduld und Selbstreflexion. Gleichzeitig wurden die Jugendlichen ermutigt, eigene Stärken zu erkennen und aktiv an der Gestaltung des Programms mitzuwirken – ein zentrales Element der erweiterten Jugendarbeit von ESBI und Junitiv.

In beiden Camps verbrachten die Mädchen gemeinsame Zeit, entdeckten Neues und stärkten den Zusammenhalt. Spaß, neue Freundschaften und ein inklusives Miteinander prägten die Atmosphäre. Die Programme boten nicht nur kreative Impulse, sondern auch wertvolle Räume für soziales Lernen – ganz im Sinne des Leitgedankens: „Lernen mit Herz, wachsen mit Sinn.“



