ESBI bedankt sich bei Polizei und Feuerwehr

Foto: ESBI e.V.

Zum Jahresende setzte die Esslinger Bildungsinitiative e.V. (ESBI) ein Zeichen der Wertschätzung für Polizei und Feuerwehr in Esslingen. Gemeinsam mit Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren aus dem Kulturzentrum sowie begleitenden Eltern besuchte das ESBI-Team am 29. und 31. Dezember 2025 das Polizeirevier Esslingen am Neckar und die Feuerwehr.



Beim Besuch des Polizeireviers am 29. Dezember wurden die Gäste von den Verantwortlichen der Abteilung Prävention empfangen. In den Gesprächen ging es um die Aufgaben der Polizei, Verantwortung im Alltag sowie um die Bedeutung von Aufmerksamkeit, Einsatzbereitschaft und Mut für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Für die Kinder war es ein besonderes Erlebnis, ein Polizeiauto aus nächster Nähe kennenzulernen und Fragen zu stellen.



Der Besuch bei der Feuerwehr am 31. Dezember vermittelte ebenfalls eindrucksvoll, wie viel Verantwortung, Mut und schnelles Handeln der Dienst erfordert. Der diensthabende Einsatzleiter berichtete vom Alltag der Feuerwehr, zudem konnten die Kinder Fahrzeuge und Ausrüstung kennenlernen.



Als Zeichen des Dankes überreichte der Verein bei beiden Besuchen Blumensträuße und Geschenktaschen. Die Begegnungen verdeutlichten, wie wichtig der Einsatz von Polizei und Feuerwehr für Sicherheit und Zusammenleben in der Stadt ist – insbesondere in einer Zeit, in der viele Menschen Urlaub machen, während sie weiterhin für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen.

