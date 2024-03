… es wird heiß in der Bluesbase …

Foto: Presse-Gracefire

am Samstag 23.03.2024 um 20:30 Uhr spielen GRACEFIRE bei BluesinTown, in der Talstr. 15, 73249 Wernau. Nicole Zeyda (Gesang), Diana Höttermann (Gitarre), Annika Allinger (Drums) und Simon Jokschas (Bass) rocken die Bühne lassen die Atmosphäre knistern. This is, this is Rock´n´Roll! Besser als mit dieser Textzeile aus ihrer Hymne “This is”, ist die vierköpfige Band und ihre Musik nicht zu beschreiben. Ihr „Bock auf Rock” ist spür- und fühlbar in jedem ihrer Songs. GraceFire, das ist die wilde „drei-damige” Frauen-Power mit einem Herren. Weit über Stuttgart hinaus bekannt Der ehrliche Rock, den die Band für ihre stetig wachsende Fangemeinde zelebriert, hat sie weit über Stuttgart hinaus bekannt gemacht. Wenn Nicole am Anfang des Konzerts die Frage: „Grace?” stellt und die Antwort: „Fire!” zurückschallt, können die Fans sicher sein, dass das Feuer gleich nach den ersten Riffs von den Ohren in die Beine überspringt. Die Songs stammen ausschließlich aus der Feder von Nicole und Diana. Die Songs erzä̈hlen in Geschichten mitten aus dem Leben, verpackt in den typischen GraceFire-Sound. Es wird garantiert heiß, wenn es dann auf und vor der Bü̈hne wieder heißt: „GRACE….” „…FIRE!!!”.

BluesinTown e.V. der etwas andere Musikverein, bietet außer Konzerte auch Workshops, Sessions, Openstages und Karaoke an. Mehr Infos wie immer auf der WEbseite: www.bluesintown,de