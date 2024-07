Es summt und brummt am Hirschplatz

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit

Seit vielen Jahren stehen nun schon im Zentrum Sulzgries die großen Pflanztröge und verschönern mit ihren Blüten den Platz. Über viele Jahre wurden von den örtlichen Gärtnereien die Bepflanzungen beauftragt und von den Vereinen in RSKN ein finanzieller Part und eine Gieß- und Pflegewoche übernommen. Allen Beteiligten sagen wir, der Bürgerausschuss RSKN, ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung und Bereitschaft zum Engagement. Bei der Sommersitzung im letzten Jahr haben der Bürgerausschuss aus altem Stammholz Nisthilfen für Wildbienen und Co gebohrt und erstellt. Diese sind jetzt in den Pflanztrögen präsent. Außerdem haben wir uns entschieden, dass wir aus Gründen der Nachhaltigkeit die Pflanztröge dauerhaft mit Kräutern und an einzelnen Stellen mit solitären bienenfreundlichen Stauden bepflanzen möchten. Im Herbst sind dann wieder die Kinder vom Internationalen Montessori-Kindergarten voller Freude dabei und verbuddeln Blumenzwiebeln, die uns Alle im kommenden Frühjahr erfreuen. Ein besonderer Dank gilt unserem Pflanzteam für das Auswählen und Pflanzen der Stauden in den Trögen. Eine sehr schöne und gelungene Auswahl an Farben und Pflanzen. Auch die Bienen haben zugestimmt – es summt und brummt jetzt nämlich erneut im Zentrum Sulzgries.