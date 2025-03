ES putzt wieder…

Foto: IG-ES

Morgen, Samstag, ist es wieder soweit. Mit der alljährlichen Putzaktion der Stadt Esslingen sorgen erneut hunderte Freiwillige für Sauberkeit in allen Esslinger Stadtteilen. Jeder, der Zeit und Lust hat, sollte bei dieser einzigartigen Aktion mitmachen und dabei helfen, unsere wunderschöne Stadt lebenswert zu halten. Denn wer will schon auf einer Müllkippe leben? Wir nicht! Deshalb sind wir natürlich auch wieder mit dabei und kümmern uns wie immer um Oberesslingen. Diesmal haben wir eine besonders große Truppe zusammengetrommelt. Waren wir sonst immer mit 60-70 Jugendlichen unterwegs, werden wir in diesem Jahr mit rund 150-180 jungen Vereinsmitgliedern teilnehmen. 2023 und 2024 hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber bei hoffentlich gutem Wetter sollten morgen viele, viele Müllsäcke zusammenkommen und die Stadt wieder für ein sauber bleiben. Los geht’s!