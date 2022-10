ES Putzt – Mitmachen ist ein Gewinn!

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit

Aus der „Frühjahrsputzete“ wird in diesem Jahr eine Herbstaktion. Gemeinsam wollen wir unsere Feld- und Weinberg-Wege vom Müll befreien.

Der Bürgerausschuss RSKN freut sich am Samstag, 22.Oktober 2022, über zahlreiche Helferinnen und Helfer. Los geht es um 9:00 Uhr am Bürgerhaus RSKN. Dort werden Sie mit Greifzangen, Handschuhen, Eimern und Müllsäcken ausgestattet und in Ihrer Wunschgruppe auf die verschiedenen Gebiete aufgeteilt. Je mehr wir sind, umso schneller geht es, den Müll in den Weinbergen und auf den Feldwegen einzusammeln.

Am Ende, gegen 12:00 Uhr, gibt es am Zentrum Sulzgries einen kleinen Umtrunk sowie eine Kleinigkeit auf die Hand als kleines Dankeschön an alle Helfenden. Der Ort wurde gewählt, um der Aktion eine größere Aufmerksamkeit zu geben. Am Ende wird der gesammelte Müll wieder ans Bürgerhaus gefahren und dann am Montag vom Grünflächenamt abgeholt.

In den letzten Jahren waren die tatkräftigen BürgerInnen und unterstützenden Vereine immer wieder überrascht über die Menge des gesammelten Abfalls. Die Sammelaktion ist auch ein Zeichen gegen die Ignoranz und Gedankenlosigkeit, Zigarettenstummel, Flaschen, Verpackungen und vieles mehr einfach achtlos in die Natur zu werfen oder einfach liegen zu lassen.

Haltet Euch den Termin frei und kommt einfach zum Bürgerhaus. Schon jetzt gilt unser Dank den Teilnehmenden. Danke, dass Sie mit gutem Beispiel vorangehen, sich aktiv für ein sauberes RSKN einsetzen und einen sensiblen Umgang mit der Natur vorleben.