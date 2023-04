ES putzt – auch RSKN war wieder dabei!

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit; Matthias Vetter

Mehr als 30 fleißige Helferinnen und Helfer – ob Kind oder Senior – sie trafen sich Ende März bei frischen Außentemperaturen und Regenschauern, um die diesjährige „Putzete“ zu unterstützen. Mit Greifzangen, Handschuhen und Müllsäcken ausgestattet, koordiniert der Bürgerausschuss jedes Jahr den Ablauf vor Ort, weist die Teilnehmenden in Gebiete ein, organisiert das anschließende Vesper als Dankeschön und sorgt im Anschluss gemeinsam mit dem Grünflächenamt, dass Müll und Werkzeuge wieder abgeholt werden.

Unterwegs bei kühlen Temperaturen am Samstagmorgen, aber mit jeder Menge Elan, unterstützen uns Vereine und rüstige Ehrenamtliche tatkräftig Weinberge und Feldwege von Unrat zu befreien. Überrascht waren die fleißigen Helferinnen und Helfer über die Menge des gesammelten Abfalls. Verpackungen, Kaffee-to-go Becher, Zigarettenstummel, Schutzmasken und vieles mehr wird achtlos weggeworfen oder nach Gebrauch einfach liegen gelassen werden. Diese Respektlosigkeit gegenüber Natur, Landwirtschaft und Mitmenschen ist für uns vom Bürgerausschuss nur schwer nachvollziehbar. An einigen Stellen nehmen erste Brombeertriebe den Anlauf und überranken bereits den abgelegten Sperrmüll. Bleibt die Frage, wie man Dinge einfach in der Natur entsorgen kann.

Zum Abschluss fanden sich die Helferinnen und Helfer zur Mittagszeit beim Zentrum Sulzgries ein. Bei einigen wärmenden Sonnenstrahlen schmeckte das Vesper umso mehr. Als Abschluss der Aktion wurde dies auch dankend angenommen.

Umso mehr gilt unser Dank den Teilnehmenden, die hier mit gutem Beispiel vorangehen, sich aktiv für ein sauberes RSKN einsetzen und einen sensiblen Umgang mit der Natur vorleben.