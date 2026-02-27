Es gibt neue Touren und es gibt neue Tourguides!

Foto: ADFC Esslingen

Kennen Sie eigentlich das ADFC Radtouren- und Veranstaltungsportal?

Sollten Sie aber, wenn Sie gerne Radfahren!

Unter der Webadresse https://esslingen.adfc.de/radtouren finden Sie neben Veranstaltungen auch Radtouren.

Die können Sie nicht nur nach Startpunkt aussuchen, sondern auch nach Typ der Tour und nach Schwierigkeit und Steigung.

Was Sie jetzt gerade dort finden, werden Sie auch im gedruckten “Fahrradjahr” finden, das wir demnächst in der Stadt auslegen.

Aber dabei wird es nicht bleiben, denn am vergangenen Wochenende hat unser Landesverband in Esslingen neue Tourguides ausgebildet. Von den zwölf Teilnehmern waren allein sechs aus dem Kreisverband Esslingen.

Das Tourenportal könnte sich also im Lauf des Jahres noch mit weiteren Angeboten füllen, durchgeführt von frisch zertifizierten ADFC-Tourguides.

Das Bild zeigt einige der Guide-Azubis auf ihrer Praxistour, genauer: bei der Zwischenbesprechung.

Um das Zertifikat zu bekommen, müssen die Guides noch einen frischen Erste-Hilfe-Kurs vorweisen. So ist gewährleistet, dass die Tourguides bei einem Unfall richtig reagieren.

ADFC Kreisverband Esslingen

https://esslingen.adfc.de/