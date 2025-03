Es darf gewählt werden

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit; Matthias Vetter

Bis zum 30. März 2025 haben nun die katholischen Gemeindemitglieder über 16 Jahren die Wahl – es stehen die Wahlen für den neuen Kirchengemeinderat und in den muttersprachlichen Gemeinden die Wahlen zum Pastoralrat an. Für St. Paul mit 4973 wahlberechtigten Mitgliedern eine logistische Leistung, die der Wahlausschuss gerne übernommen hat. Zunächst galt es Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zu finden und dann die Wahlvorschläge, Stimmzettel und den Kandidatenprospekt zu erstellen. Rechtzeitig kamen die Unterlagen aus der Druckerei und die Umschläge und Namenslisten aus der Diözesanverwaltung in Rottenburg. Es konnte losgelegt werden mit Einkuvertieren und jetzt flitzen die Austräger:innen durch die aufgeteilten Gebiete und verteilen die Unterlagen an die Haushalte und Wähler:innen. Jetzt haben Sie die Wahl! Es gibt erstmals eine allgemeine Briefwahl. Also bequem den Stimmzettel ausfüllen und die Briefwahlunterlagen an den Wahlausschuss senden oder in die Briefkästen beim Pfarrbüro einwerfen. Geben Sie mit Ihren Stimmen dem neuen Kirchengemeinderat von St. Paul und den anderen Gremien die Rückendeckung für die neue Amtsperiode. Veränderungen stehen an – und in unruhigen Zeiten tut eine rege Wahlbeteiligung gut.