Erstkommunion 2022 – Wir feiern Gemeinschaft

Als im Herbst letzten Jahres die Eltern ihre Kinder zur Erstkommunionvorbereitung angemeldet hatten, standen die Vorzeichen für Gemeinschaft noch etwas in den Sternen. Bei einem Vorbereitungswochenende im Januar konnten die Kinder dann ein wenig Gemeinschaft erleben – auf Abstand und mit Maske – aber dafür konnte man die Atmosphäre im Kirchenraum kennen lernen, sich mit Taufe und der Eucharistiefeier beschäftigen und gemeinsam beim Spielen unterwegs sein. Bei einer Kirchenführung, beim Palmbasteln vor Palmsonntag, beim Kinderkreuzweg, bei der Osternacht für Familien und auch an der Feier der Erstkommunion war diese Gemeinschaft spürbar. Für 12 Mädels und Jungs aus der Kirchengemeinde St. Katharina war Ende April der große Tag gekommen. Gemeinsam mit den Familien, den Geschwistern und Gästen feierten Pfarrer Stefan Möhler und Gemeindereferentin Serafina Kuhn das Fest der Erstkommunion mit ihnen. An einem vielleicht ungewöhnlichen Ort – nämlich in der evangelischen Kirche Sulzgries. Schon früh war klar, dass die Kinder gemeinsam diesen Festtag begehen wollten – mit ihren Gästen. Dank der Gastfreundschaft der evangelischen Kirchengemeinde in RSKN wurde das erst möglich. Herzlichen Dank dafür. Mit Musik, gemeinsamem Gebet und Tanzeinlage der Erstkommunionkinder sprang der Funke über. „Brannte nicht unser Herz“ – so war das damals auf dem Weg nach Emmaus.

Wir wünschen den Kindern, dass sie diesen Tag und dieses Feuer auf ihren Weg im Glauben und im Leben immer wieder spüren.

Nach und nach werden in den nächsten Wochen auch die Erstkommunionkinder der anderen Esslinger Gemeinden das Fest der Erstkommunion feiern.