Erstes Spielwochenende der RSK-Fußballjugend

Foto:

TSV RSK Fußballjugend

D1: 1. Göppinger SV II – TSV RSK Esslingen I

Zum ersten Spiel in der Leistungsstaffel musste unsere Mannschaft mit ihrem Trainer Michael Zehringer zum 1. Göppinger SV II. Bei sommerlichen Temperaturen waren die Jungs aus Göppingen von Beginn an die stärkere Mannschaft. Nach dem 1:0 für Göppingen wachte unsere Mannschaft auf und hatte zu Ende der 1. Halbzeit ihre beste Phase. Nach Wiederanpfiff ging Göppingen sofort mit 2:0 in Führung. Trotz dieses Treffers kämpften die Blauen weiter, kassierten dann aber das 3:0 und nach kurzer Zeit das 4:0. Das Spiel wurde zunehmend hektischer, was durch eine sehr schwache Schiedsrichterleistung noch unterstützt wurde. Gegen Ende des Spiels schwächte sich unsere Mannschaft leider noch selbst. Nach einem unnötigen und groben Foul erhielt einer unserer Spieler die rote Karte. Alles in Allem muss man sagen, dass Göppingen immer einen Tick schneller, wacher und überlegter agierte als die Jungs und das Mädel unserer Mannschaft und wir dieses Spiel verdient verloren haben. Hoffen wir, dass unsere D1 nächste Woche gegen Deizisau ihr Leistungspotenzial abrufen kann und zeigt, warum sie in der Leistungsstaffel spielt.

D2: TSV RSK Esslingen II – SG Eintracht Sirnau II

Zum Auftakt der Rückrunde trafen unserer D2er mit Trainer Kresimir Simunovic im Heimspiel auf dem Kunstrasen am Schulzentrum Nord auf die D2 der SG Sirnau. Bei strahlendem Sonnenschein gab es ein faires und recht ausgeglichenes Spiel, die Sirnauer konnten trotz fehlender Auswechselspieler mithalten. Leider blieben die Torchancen auf beiden Seiten ohne Erfolg und so endete das Spiel 0:0.

D3: TSV RSK Esslingen III – TSV Wernau I

Die D3 des TSV RSK Esslingen sah sich gegen den TSV Wernau einem sehr einseitigen Spiel gegenüber. Trotz zunächst kompakter Abwehrleistung und großer Moral schaffte es der RSK kaum, für Entlastung nach vorne zu sorgen. Am Ende ging das Spiel auch in der Höhe verdient mit 0:6 verloren.

E1: Besuch beim Spiel der Ersten Mannschaft und Selfies mit Grischa Prömel

Am Dienstag 14.3. hat Fabio Greco von der 1. Mannschaft des TSV RSK Esslingen das Training der E1-Jugend unterstützt. Den Jungs der Mannschaft, die von Ümit Yilmaz und Stradi Petikis dienstags und donnerstags auf dem HCE trainiert werden, hat das Training gut gefallen. Gemeinsam haben die jugendlichen Spieler dann beschlossen, die 1. Mannschaft beim Heimspiel gegen Hochdorf zu unterstützen. Dort wartete die nächste Überraschung auf die Jungs. Grischa Prömel, Bundesligaspieler beim TSG 1899 Hoffenheim, war zu Gast beim TSV RSK Esslingen, bei dem seine Fußballkarriere begann. Die E-Jugendlichen haben sich Autogramme geholt und durften gemeinsam mit ihm Fotos machen. Mit dieser Aktion sind die Jungs noch motivierter für die Frühjahrsrunde. Das erste Punktspiel am 18.3. gegen Oberesslingen/Zell haben sie mit 5:3 gewonnen.