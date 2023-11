Erste unterliegt Tabellenführer Kirchheim

Foto:

Mit relativ niedrigen Erwartungen fuhr die 1. Mannschaft vergangenen Sonntag in Bezirksligarunde 3 nach Kirchheim. Ohne wichtige Stammspieler galt es auswärts beim starken Tabellenführer anzutreten.

Doch es begann gut an Brett 7 von Sebastian Mannecke. Mit dem 3. Sieg in Folge brachte er die Erste in Führung (momentan damit auch Topscorer der Liga), indem er erst einen sorglos angreifenden Springer und anschließend noch die zu Hilfe eilende Dame abholen konnte. Doch der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: Marvin Jeuk (8) geriet schnell nach der Eröffnung entscheidend in Nachteil – ein taktischer Fehlgriff ließ ihn in eine Falle laufen, die erschütternderweise die Dame kostete. Udo Scharrer (2) und Harald Blum (3) machten schnelle Remis, so dass es sehr früh schon 2:2 stand. Bei Heinz Englmeier am Spitzenbrett war nach Abtausch der Damen auch die Spannung aus der Partie – ein drittes Remis. Hans Schreiber (4) geriet schon in der Eröffnung unter starken Druck, konnte so nicht rochieren, und der gegnerische Springer schlug erst auf f7 ein und dann den Turm. Das Gegenspiel im Zentrum brachte nicht den erhofften Ausgleich und so stand es 2,5:3,5. Mannschaftsführer Suat Duran (5) ließ nach langem Nachdenken und in ausgeglichener Stellung schlicht und ergreifend einen Springer stehen – und gab dann sofort auf. Damit war die Begegnung für die Kirchheimer mit 2,5:4,5 faktisch entschieden. Bei Robert Schulz (6) kam es noch zu einer interessanten taktischen Partie mit Drohungen auf beiden Seiten. Sein Remisangebot wurde vor dem Hintergrund des Gesamtstandes zugunsten der Gastgeber nach kurzer Überlegung angenommen. Unterm Strich geht das Endergebnis von 3:5 in Anbetracht des im Schnitt über 150 DWZ-Punkte stärkeren Gegners in Ordnung.