Erste Sonnenstrahlen und gute Vibes

Foto: Esslinger Liederkranz e.V. 1827

Du findest, dass Pop-Songs, Spirituals und Klassische Musik eigentlich gar nicht so weit auseinanderliegen? Und möchtest in einem ambitionierten Chor vor Ort singen? Dann bist Du bei uns genau richtig!

After Work – zentral in Esslingen und mit einem spannenden Programm, Konzertreisen und mehr können wir punkten – was ist Deine Superkraft?

Wir freuen uns über Verstärkung vor allem im Tenor und Bass! Jeden Dienstag proben wir von 18.30 bis 21 Uhr in Aula der Katharinenschule. Anmeldung/ Info: 0711 80 64 019/ sbb@sbb-musik.de

Mach mit beim Esslinger Liederkranz – weil es uns schon am längsten gibt!