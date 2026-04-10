Erst die Arbeit – dann das Gärtner-Glück

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Obst- und Gartenbauverein RSKN

Eigenes Gemüse im Garten oder auf dem Balkon anbauen? Das geht. Mit einem eigenen Hochbeet. Selbst Hand anlegen und wir bauen ein Hochbeet. Schritt für Schritt zeigen wir, was zu beachten ist, welche Schritte nacheinander kommen und wie es am Ende schichtweise befüllt wird, damit für Garten, Terrasse und Balkon später auch die Pflanzen oder das angepflanzte Gemüse wachsen und gedeihen kann. Die Aktion findet am Samstag, 11. April 2026 ab 9 Uhr im Vereinsgarten im Spitalwaldweg statt. Wir freuen uns auf Sie und die gemeinsame Zeit beim Werkeln.