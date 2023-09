Erhalt der Böden ist der beste Klimaschutz

Foto: Niko Martin, BUND RLP

Für Freitag, den 15. Sept., wurde wieder einmal neu ein “Globaler Klimastreik” ausgerufen. Auch wenn manche mit dieser Aktionsform vielleicht nicht so viel anfangen können, so haben doch viele inzwischen verstanden, dass wir der weiteren Verschärfung der Klimakatastrophe nicht tatenlos weiter zuschauen sollten. Denn wenn in der Türkei, in Bulgarien, in Griechenland und nun sogar auch im Wüstenstaat Libyen sintflutartige Regenfälle niedergehen und Tausende von Menschen ihr Leben verlieren – dann stimmt da etwas nicht mehr!

Was sollten wir also tun, um die Ursachen dieses verheerenden Klimawandels irgendwie einzudämmen? Über eine Verminderung der Kohlendioxid-Emissionen aus der Energiewirtschaft, dem Verkehr und dem Gebäudebereich wird schon seit Langem geredet. Leider tut sich aber speziell beim Autoverkehr und beim Thema Heizen schon seit Jahren kaum mehr etwas – hier stehen althergebrachte Gewohnheiten und Ansprüche den notwendigen Emissionsminderungen im Wege.

Für einen wirksamen Klimaschutz wäre aber auch der Erhalt der Böden sowie eine vernünftige Land- und Forstwirtschaft dringend geboten. Allerdings konkurriert das massiv mit den vermeintlichen Notwendigkeiten unserer Zeit:

* immer noch mehr Gewerbegebiete für immer noch weiteres Wachstum

* immer noch mehr Wohnungs-Neubau für immer noch mehr Zuzug rund um die Metropolen

* immer noch mehr Straßen für das Fahren und Abstellen von immer noch mehr Autos.

Grade hier in Baden-Württemberg ist der damit verbundene Flächenfraß inzwischen eine riesige Belastung – für die Böden, für das Klima, für unsere Zukunft!

Daher haben zahlreiche Verbände, darunter auch der BUND, aufgerufen zu der Aktion “Ländle leben lassen”. Damit soll dieser maßlose Flächenfraß endlich gestoppt werden!

Bitte kommen Sie zu unseren Infoständen und unterstützen Sie das mit Ihrer Unterschrift:

* Am Freitag, 15.09., ab 14:00, auf dem Bahnhofsplatz (im Rahmen des “Klimastreiks”)

* Am Samstag, 23.09., ab 09:00, beim Postmichelbrunnen