Erfolgreiche Teilnahme am Jugendturnier in Köngen

Foto: Oliver Meinecke

Beim diesjährigen Jungendturnier in Köngen sind die Brüder Fabian und Jonah Meinecke vom RSK Esslingen angetreten. Beide konnten sich in ihren Altersklassen in der ersten Runde durchsetzen. Fabian war somit im Halbfinale der U12 Konkurrenz. Hier ist er am späteren Turniersieger Noah Dörner aus Ulm gescheitert. Besser lief es für seinen Bruder Jonah der im Viertelfinale klar in zwei Sätze gewann. Im Halbfinale wartet mit Elias Kocher vom TC Esslingen ein Lokalrivale. Auch hier konnte er sich ungefährdet in zwei Sätzen durchsetzen. Das Finale gestaltete sich dann denkbar knapp. Der erste Satz endete mit 5-7. Am Ende hatte Jonah nichts mehr entgegenzusetzen und unterlagen nach sehr gutem Spiel.