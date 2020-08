Erfolg für die RSK-Tennis-Jugend

Im letzten Jahr noch einer der Jüngeren, nahm Fabian Meinecke von der RSK-Tennisabteilung dieses Jahr erneut an der Jugend-Sichtung des WTB Bezirks D in Nürtingen teil. Diesmal als alter Hase. Nach einem Aufwärmprogramm in Verbindung mit Koordinationsübungen ging es auf dem Tennisplatz rund. Die Jugendlichen im Alter von 8 Jahren oder jünger durften bei freiem Spiel im Einzel oder Doppel zeigen, was sie bereits in jungen Jahren gelernt haben. Nach Auswertung der Sichtungsergebnisse durch die Bezirkstrainer wurde Fabian in den Vorkader des Bezirks für die Saison 2020/2021 eingeladen. Dies ist ein großer Erfolg für die Tennisabteilung, insbesondere für Jugendleiterin und Trainerin Lenka Winkler. Außerdem sei hier den weiteren Förderern und Sposoren der Jugendarbeit für ihr Engagement gedankt.