Erde aus dem Landkreis Esslingen für Berlin

Foto: Büro Sebastian Schäfer MdB

Dreimal im Jahr dürfen wir als Abgeordnete Bürgerinnen und Bürger aus unserem Wahlkreis einladen, im Rahmen einer Bildungsfahrt das politische Berlin kennenzulernen. Ein ganz besonderes Highlight war der gemeinsame Beitrag zu Hans Haackes Kunstprojekt „Der Bevölkerung“ im Deutschen Bundestag. Dafür hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Erde aus Esslingen mitgebracht. Gemeinsam haben wir sie in das Kunstwerk im Innenhof des Reichstagsgebäudes eingebracht.

Haacke schuf das Werk im Jahr 2000. In einem offenen Beet steht der Schriftzug „DER BEVÖLKERUNG“, bewusst als Gegenstück zur historischen Inschrift „DEM DEUTSCHEN VOLKE“ am Reichstagsgebäude. Abgeordnete sind eingeladen, Erde aus ihren Wahlkreisen nach Berlin zu bringen. So entsteht ein gemeinsames Beet, das die Regionen und die Vielfalt unseres Landes abbildet. Mit der Erde gelangen auch Samen ins Beet; was daraus wächst, entwickelt sich wild, ohne Gießen und Pflege. Das Projekt steht für die Verbindung zwischen den Menschen vor Ort in unserem Land und dem Bundestag. Politische Arbeit in Berlin ist eng mit den Städten und Gemeinden verknüpft, aus denen die Abgeordneten kommen. Die Erde aus Esslingen macht sichtbar, dass auch die Perspektiven unserer Stadt und unseres Wahlkreises im Bundestag ihren Platz haben. Als Abgeordnete repräsentieren wir das ganze Land und alle Menschen, die in Deutschland wohnen. Das Kunstwerk entwickelt sich und sieht jeden Tag anders aus. So wie unser Land.