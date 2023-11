Entscheidung um Klassenverbleib in der Bundesliga

Foto: Georg Hrivatakis

Die Kunstturnerinnen des TSV Berkheim wollen am Samstag den Klassenverbleib in der Bundesliga perfekt machen und damit ihre erste Saison in der obersten Liga erfolgreich abschließen. Das Team von Trainer Gerhard Weber reist mit großer Zuversicht zum Abschlusswettkampf im bayrischen Waging am See. “Die Mannschaft ist motiviert und wird ihr Bestes geben”, ist sich Weber sicher. Dreimal schon hat der TSV Berkheim das Duell gegen Mitaufsteiger und Hauptkonkurrent Leipzig für sich entschieden. Gelingt dies auch in Waging – und das ist das Ziel – können die Sektkorken endgültig knallen. Aber selbst wenn Leipzig besser turnen sollte müssten die Sachsen beim letzten Wettkampf mindestens noch zwei weitere Mannschaften hinter sich lassen, um den Sechs-Punkte-Rückstand auf Berkheim noch aufholen zu können.

Das wollen die Berkheimerinnen mit vereinten Kräften verhindern. Zum ersten Mal in dieser Saison werden dabei in einem Wettkampf sowohl Carina Kröll als auch Irene Lanza an die Geräte gehen. WM-Teilnehmerin Carina Kröll kehrt nach ihrer krankheitsbedingten Pause zurück ins Team und turnt an Balken und Boden. Irene Lanza, die schon zweimal Top-Scrorerin für den TSV Berkheim war, tritt am Sprung und Barren an. Aufgrund der Ausländerregel der Deutschen Turnliga DTL kann immer nur eine von beiden an einem Gerät turnen. Den kompletten Vierkampf wird Anni Bantel bestreiten, die am Samstag zugleich ihren 13.Geburtstag feiert. Das jüngste Teammitglied des TSV Berkheim hat am vergangenen Wochenende mit dem deutschen U13-Nationalteam im Rahmen des Swiss-Cup den Juniorinnen-Länderkampf gegen Frankreich, Belgien und die Schweiz gewonnen und war dabei zweitbeste deutsche Turnerin. In der Einzel-Gesamtwertung der vier Nationen kam sie auf Platz sechs. In Waging komplettieren Sophie Spohn, Anna-Marlen Piée, Petra Stabile, Denise Herrmann, Mara Neher, Alessa Maisch und Sara Virga Espana die Bundesliga-Mannschaft des TSV. Lona Häcker fällt verletzungsbedingt aus.