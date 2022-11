Energie – viele Fragen zu dem aktuellen Megathema!

Foto: Andrey Popov / Fotolia.com

Am Mittwoch, 16. November, veranstaltete die BUND-Bezirksgruppe Esslingen einen öffentlichen Gesprächsabend über die vielfältigen Themen der Energieversorgung. Nach der Begrüßung durch die Vorstände Werner Barth und Matthias Strobl folgte eine kurze Vorstellung der Bezirksgruppe und ihrer Aktivitäten.

Im Anschluss daran führte der Energie-Experte Gerhard Saupe mittels einer Präsentation ein in die aktuell anstehenden Themen und Probleme rund um „Energie“: Klimakrise, Rohstofferschöpfung, Preissteigerungen, Ängste vor Versorgungsengpässen, stockender Ausbau der „Erneuerbaren“ usw. usw.. Er stellte heraus, dass die Bewältigung dieser Probleme nicht allein auf Politik und Wirtschaft abgewälzt werden können, sondern dass auch jeder Einzelne in seinem Bereich etwas beitragen muss, durch Sparsamkeit sowie die Beschränkung auf das Notwendige und Sinnvolle. Das kann evtl. auch erfordern, von gewohnten Bequemlichkeiten, Verhaltensweisen und Ansprüchen abzugehen!

Danach war für alle Teilnehmenden die Gelegenheit geboten, die eigenen Gedanken und Fragen einzubringen. Schnell konzentrierte sich das Gespräch auf die Themen: Wie kann man in einem bestehenden Gebäude in Sachen Energie nun zunächst einmal gut über diesen Winter kommen? Und welche Möglichkeiten gibt es, um solche Gebäude auch mittel- und langfristig mit umweltfreundlicher Wärmeenergie zu versorgen? Dabei wurde u.a. angesprochen, ob und wie die Umrüstung der Heizanlage auf eine Wärmepumpe sinnvoll sein kann.

Der Referent betonte dabei, dass am Anfang größerer Erneuerungsmaßnahmen immer eine energetische Untersuchung des Hauses durch unabhängige Fachleute und die Erstellung eines Maßnahmenplans stehen sollte. Dabei kann sich u.U. herausstellen, dass am Gebäude selbst und an der bestehenden Heizanlage bereits mit relativ geringem Aufwand und in relativ kurzer Zeit beachtliche Verbesserungen erreicht werden können.

Diese Veranstaltungsreihe wird weiter fortgesetzt werden!