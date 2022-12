Energie- und klimabewusstes Sanieren von Gebäuden

Foto: https://renovieren.net

Angesichts knapper gewordener Ressourcen und gestiegener Preise ist deutlich geworden, dass wir in vielen Bereichen nicht mehr aus dem Vollen schöpfen können – anders als es in den letzten Jahrzehnten zumindest den Anschein hatte. Das betrifft ganz maßgeblich auch den Bereich „Wohnen und Gebäude“: leider sind viele Gebäude in einem energetisch sehr schlechten Zustand! In der Vergangenheit hatten sich hier, angesichts bisher sehr niedriger Energiepreise, Investitionen in Energiesparen und Klimaschutz finanziell vielfach nicht gelohnt. Aber die Zeiten haben sich verändert, schneller als vermutet! Bedrohlich ansteigende Energierechnungen bringen zum Nachdenken darüber, wie man seine Wohnung oder sein Haus gut in die Zukunft bringen kann.

Der BUND Baden-Württemberg hat dazu ganz aktuell einen neuen Ratgeber herausgegeben, nämlich das „BUND-Jahrbuch Ökologisch Bauen und Renovieren 2023“: Es zeigt auf, wie man beim Bauen und Sanieren durch kluges Investieren seine eigene Energie- und Kostenbilanz verbessern und damit zugleich zur Bewältigung der Klimakrise beitragen kann. Allerdings, auch wenn es weh tut – ohne Konzentration aufs Wesentliche, die Minimierung von Flächen-, Ressourcen- und Energieverbrauch wird es dabei nicht abgehen! Wünschenswert wären auch eine Hausbegrünung und größtmögliche Selbstversorgung mit Energie.

Um diesen Zielen ganz praktisch näher kommen zu können, bereitet dieser Ratgeber auch konkret vor auf die Gespräche mit Hausbank, Architekt, Energieberater*in und Handwerker*innen. Einige der Inhalte dieser Broschüre: Grundlagen und Planung, Musterhäuser, Grün ums Haus, Gebäudehülle (mit einem Dämmstoff-Vergleich), Haustechnik, Innenraum-Gestaltung, Überblick zur staatlichen Förderung, Tabellen zum Vergleich der Heizkosten verschiedener Haustypen und Anlagenkonstellationen.

Wer diesen Ratgeber erhalten will, findet ihn u.a. über die Adresse des BUND Regionalverbandes: https://rv-stuttgart.bund-bawue.de/