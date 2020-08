Endlich wieder Paddeln

In Coronazeiten waren gemeinsame Paddelausflüge lange Zeit nicht möglich. Am Wochenende fand die erste größere Ausfahrt der Kanuvereinigung Esslingen statt. Sie führte nach Graubünden an den Vorderrhein. In einem Gebiet das sonst eher für den Wintersport bekannt ist, liegt eines der schönsten Wildwassergebiete der Schweizer Alpen. Tief hat sich das Bett des Rheins eingeschnitten und eine Schlucht mit senkrechten weißen Kalksandsteinwänden und steilen Geröllhalden geschaffen. Acht erfahrene Kanuten und fünf Nachwuchssportler der Jugendgruppe waren gemeinsam unterwegs. Hoch in den Bergen lag der Campingplatz in Carrera. Er bot ein wunderbares Panorama, einen schönen sauberen Sanitärbereich und ein gutes Hygienekonzept. Das Wetter war hervorragend, der Vorderrhein bot spritziges Wildwasser. Allerdings ragten bei eher niedrigem Wasserstand viele Felsen aus dem Wasser. Manchmal war es mit dem dickwandigen Schlauchboot, einem Raft, nicht einfach eine Durchfahrt zwischen den vielen Steinen zu finden. Durch Schneeschmelze und Hochwasser wurden einige gefährliche Stellen verändert und entschärft. Es gab immer noch genügend wuchtige Schwälle, hohe Wellen und kleine Absätze um auch guten Wildwasserfahrern in wendigen Kajaks Paddelspaß zu garantieren. Unachtsamkeit oder falsches Anfahren von steilen Prallwänden führte zu Kenterungen. Durch versierte Bergungstechniken und voraus schauende Helfer wurde jede Situation gekonnt gemeistert. Dadurch verloren auch ungeübte Fahrer nicht den Spaß am Paddeln. Nach der Mittagsstelle nimmt der Schwierigkeitsgrad ab. Jetzt konnte der frischgebackene U14 Freestylemeister seine Moves zeigen. Hier konnte auch geschwommen werden. Aber nur mit Helm und Schwimmweste und wie im Wildwasser üblich- mit den Füssen voraus. Abends wurde gemeinsam am Lagerfeuer gegrillt, Paddelerlebnisse ausgetauscht und der grandiose Sternenhimmel bestaunt. Schön war es wieder zusammen unterwegs zu sein.