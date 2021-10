Endlich wieder Mitternacht Street Soccer – wau

Foto: Barbara Bartussek (Jugendbüro Esslingen)

Neues von mir – George aus dem Jugendbüro

Oh, bin ich aufgeregt! Wir dürfen am Freitag, den 29.10. endlich wieder in der Neckarsporthalle kicken. Ich werde so viele Leute tunneln und einfach an allen vorbei dribbeln und dann ein Pass….zack…. TOOOOR! Wau! Wau! Also wenn ihr auch mit kicken wollt, kommt doch einfach vorbei. Mitspielen dürfen alle Menschen zwischen 16 und 21 Jahren. (Für mich wird eine Ausnahme gemacht. Schließlich bin ich ja der Hundefußballstar in der Region.) Wir spielen immer fünf gegen fünf. Für Schiedsrichter_innen und Sanis haben mein Rudel und die ganzen anderen Kolleg_innen der Jugendarbeit in Esslingen gesorgt. Wichtig ist, dass ihr die 3G Regel erfüllt, also getestet, geimpft oder genesen seid. (Als Testnachweis zählt auch eure Schüler_innenausweis.)

Hier nochmal die wichtigsten Infos:

MITTERNACHT STREET SOCCER

Freitag, 29.Oktober 2021

Neckarsporthalle Esslingen

16 – 21 Jahre

5 vs. 5

Anmeldung 21:30Uhr

Spielbeginn 22:00Uhr

Es gilt die 3G Regelung

Dann bis Freitag! Und denkt an eure Hallenschuhe. Meine Pfoten sind so geschmeidig, da brauche ich zum Glück keine. Habe barfuß eh ein besseres Ballgefühl. Das MITTERNACHT STREET SOCCER ist ein Format der Jugendarbeit Esslingen und wird im Rahmen der kommunalen Kriminalprävention gefördert.